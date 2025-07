Strade pericolose ad Alcamo, Fratelli d’Italia chiede alla Provincia interventi urgenti

I consiglieri comunali e provinciali Giusy Corbo e Maurizio Miceli, esponenti del gruppo Fratelli d’Italia, hanno presentato un’interpellanza urgente al Presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, per richiamare l’attenzione sulle gravi criticità in materia di sicurezza stradale che riguardano le strade provinciali SP 47 e SP 55, nel territorio di Alcamo. “Parliamo – dichiarano Corbo e Miceli – di arterie stradali fondamentali, percorse ogni giorno da migliaia di veicoli e sulle quali insistono numerose attività produttive, oltre a un significativo numero di residenti. Non possiamo più ignorare i numeri allarmanti relativi agli incidenti stradali verificatisi in questi tratti negli ultimi anni: solo nel biennio 2021-2022 si sono registrati oltre 40 incidenti sulla SP 47, con più di 40 feriti, mentre sulla SP 55 gli incidenti sono stati 22, con oltre 25 feriti e anche un decesso”.

L’interpellanza chiede al Presidente Quinci di attivare con urgenza gli uffici competenti per:

• valutare l’introduzione di interventi strutturali per la prevenzione degli incidenti;

• installare rallentatori di velocità in corrispondenza delle aree produttive più esposte;

• procedere con l’adeguamento e il potenziamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, soprattutto nei tratti più trafficati e pericolosi.

“Siamo consapevoli – concludono i consiglieri di FdI – che la sicurezza stradale non può essere trascurata. Ogni incidente evitabile rappresenta una sconfitta per le istituzioni. Il nostro dovere è ascoltare i cittadini, segnalare le criticità e pretendere soluzioni concrete e tempestive. Auspichiamo che il Presidente Quinci accolga con serietà le nostre richieste e agisca al più presto per mettere in sicurezza queste arterie vitali del nostro territorio”.