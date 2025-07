Il mare colore dei libri non si fa, Rifondazione Comunista: “A Marsala si respingono le iniziative”

La manifestazione “Il Mare Colore dei Libri”, pubblicizzata da tempo nel cartellone estivo dell’Amministrazione Comunale che quest’anno non si terrà così come hanno fatto sapere gli organizzatori con una nota ufficiale. Una notizia che ha portato ad una sommaria replica da parte del Comune lilybetano e alle prime polemiche da parte dell’opposizione politica. Adesso parla anche il locale partito di Rifondazione Comunista.

“È veramente un peccato – dice Davide Pastore, segretario PRC di Marsala – che una simile manifestazione, che quest’anno sarebbe giunta alla sua quinta edizione, vada via da Marsala e probabilmente toccherà altri lidi. Complimenti Assessore Bilardello! Anziché attrarre, respingete le iniziative culturali. Eppure, assessore, nella sua intervista degli scorsi giorni, Lei si vanta di ‘un merito per il metodo adottato, sempre aperto all’ascolto di voci diverse dalla mia […] per non parlare dell’estate marsalese che è appena cominciata’. Certo, con un cartellone fasullo? Un ottimo inizio con l’annullamento di un’iniziativa di grande livello che, ripetiamo, sarebbe giunta alla quinta edizione ed era ormai diventata appuntamento fisso per i cittadini, gli operatori culturali e moltissimi turisti. Eppure è noto che la Navarra Editore è una delle più significative case editrici indipendenti del panorama siciliano e nazionale. Ci chiediamo come possa l’Amministrazione rinunciare a una così prestigiosa collaborazione, senza tra l’altro presentare alcuna valida alternativa, e come possa aver pensato di inserirla comunque nel cartellone, ci si aspettava forse che la Navarra Editore avrebbe fatto dono del proprio lavoro all’Amministrazione? O che semplicemente nessuno si sarebbe accorto dell’appuntamento fantasma?“.