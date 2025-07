Caos politico a Marsala: “Una grande insalata alla… trapanese”

La società civile non manca di essere interessata alle vicende politiche che stanno infiammando la città con le dimissioni e i cambi nella Giunta Grillo e col centrodestra che ne prende le distanze. Qui di seguito alcune considerazioni personali di Peppe Bologna:

“Egregio direttore, su quasi tutti i media continuo a leggere “analisi (?)” approssimative (a mio avviso) sulla situazione politica e sul dopo(?) Grillo a Marsala. E mi permetta di esternare il mio pensiero, che valuterà se pubblicarlo. La situazione lilybetana non è dissimile rispetto alle altre tranne che su un punto: Marsala non avrà mai un sindaco non marsalese. Nei fatti , non esiste la compattezza del centrodestra né del centrosinistra. L’ultimo documento dei conservatori dice tutto: il centrodestra è compatto. Senza Pellegrino? E senza Ferrantelli? Quale peso ha Grande Sicilia e così per altre sigle che rimangono tali? FdI pare decisa e compatta. La lega? Aborro l’idea che in Sicilia si possa dare credito al partito di Vannacci/Salvini con i suoi ondivaghi rappresentanti, ma approfondirò dopo.

Sono convinto che se la DC di Scala e FdI dicessero sì a Sturiano, questi sarebbe sindaco. Anche perché la disponibilità di pezzi del c.destra a sostenere Fici è naufragata: il Fici avrebbe voluto la botte piena e la compagna ubriaca. Centro Sinistra, boh! Finora han criticato Grillo ed il c.destra senza guardare in casa propria e senza offrire una alternativa. L’ipotesi Patti? Se la ‘menano’ anziché precipitarsi a dire sì, va bene. Salvo il dissenso corposo di Italia viva di Rizzo/Faraone. Non va trascurata la riedizione del moderato Di Girolamo. Finiamola, comunque, con questo strano campo anzi campetto largo. E si continua a trascurare l’area socialista, dna del marsalese. Il mio sospetto: la fotocopia dell’insalata Tranchida/Turano. Il leghista Turano, non la Lo Curto, sosterrà Andreana Patti, candidata del centrosinistra accondiscendente. E la storia si ripeterà. E pure i danni. Va da se che la assenza del “grande vecchio” e l’esistenza de la monnezza son variabili ineludibili. P.S.: se nella mia ”analisi” c è qualche falla, mi piacerà averla evidenziata”.

[ Peppe Bologna ]