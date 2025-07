Ritorna attivo per l’estate di Alcamo Marina il bus navetta

Prende il via oggi, 1° luglio, il servizio bus navetta Alcamo-Alcamo Marina per la stagione estiva e non solo, affidato dal Comune alla Global Services Mobility Soc. Coop. A.R.L. di Trapani per il triennio 2023-2024-2025. Il servizio, completamente gratuito, garantisce sia il percorso Alcamo – Alcamo Marina e viceversa, sia il tragitto per il Monte Bonifato, nella giornata della Festa della Madonna dell’Alto (8 Settembre) nonché il servizio per le giornate della Commemorazione dei Defunti.

L’assessore alla Viabilità Vito Lombardo dichiara: “Il bus navetta inizia oggi e prosegue fino al 7 settembre, collegando Alcamo con Alcamo Marina e viceversa, un servizio utile per i cittadini ed i turisti che vogliono spostarsi con un mezzo pubblico per raggiungere la località balneare. Inoltre, sono previsti un autobus per l’8 settembre per coloro che vorranno recarsi al santuario della Madonna dell’Alto ed ancora il 1^ e il 2 novembre, per agevolare coloro che desiderano recarsi al cimitero e non possono farlo autonomamente. Il servizio è completamente gratuito”.