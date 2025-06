“Stranieri pericolosi, situazione insostenibile”, accade in alcune zone del centro di Marsala

Con una nota stampa i commercianti, lavoratori e residenti della zona di Piazza Matteotti e Via Calogero Isgrò denunciano pubblicamente una situazione che a loro avviso è diventata ormai insostenibile, e che giorno dopo giorno compromette la sicurezza, la serenità e il diritto a vivere e lavorare in tranquillità. “Da mesi, la zona è frequentata stabilmente da alcuni soggetti di origine nordafricana, apparentemente affetti da disturbi psichiatrici e privi di fissa dimora, che stazionano per ore e ore nello stesso punto, arrecando disturbo continuo a passanti, clienti, bambini, donne, anziani, e agli stessi lavoratori che ogni giorno cercano di portare avanti le proprie attività con dignità. Non si tratta di un disagio passeggero, ma di una presenza costante, invasiva e spesso aggressiva, fatta di urla improvvise, inseguimenti, comportamenti imprevedibili e talvolta pericolosi, atti di danneggiamento alle fioriere e agli arredi esterni dei negozi, intimidazioni e molestie verbali. Tutto questo si verifica in pieno centro, alla luce del giorno, senza alcuna conseguenza concreta per chi ne è causa”, fanno sapere negozianti e abitanti.

I cittadini affermano di averre allertato le autorità competenti

In un comunicato ufficiale si chiedono: “Le forze dell’ordine sono state più volte allertate, anche da noi in prima persona. Tuttavia, ciò che purtroppo constatiamo è che, nella maggior parte dei casi, l’intervento si limita a una semplice identificazione, dopo la quale queste persone vengono lasciate libere di tornare immediatamente a occupare la stessa area, riprendendo gli stessi comportamenti molesti e minacciosi. Viviamo e lavoriamo con il timore costante che possa accadere qualcosa di grave. Questi soggetti sono imprevedibili, talvolta visibilmente alterati e in stato di evidente disagio mentale, e non è più possibile fingere che la situazione non esista o che si risolva da sola”.

I cittadini chiedono alle autorità competenti – Comune, Prefettura, Questura e Servizi Sociali – un intervento immediato e coordinato, che non si limiti alla gestione superficiale del problema, ma che affronti con “… responsabilità e umanità una questione di sicurezza urbana, salute mentale e ordine pubblico. Marsala non può permettersi che il suo centro storico diventi un luogo da evitare, abbandonato all’incuria e alla paura. Vogliamo lavorare in pace, accogliere i nostri clienti senza timori, crescere i nostri figli in un ambiente civile. Chiediamo che vengano presi provvedimenti concreti, strutturati e risolutivi. Confidiamo in un riscontro rapido e in un’assunzione di responsabilità da parte di chi ha il dovere di tutelare cittadini e lavoratori” concludono i residenti e i commercianti di Piazza Matteotti e Via Calogero Isgrò – Marsala.