Celebrati i 40 anni di ordinazione di don Genovese. Il vescovo annuncia nuove nomine nella Diocesi di Trapani

Si è tenuta ieri sera presso la Cattedrale di Trapani la celebrazione eucaristica per i 40 anni di ordinazione presbiterale di don Alberto Genovese (avvenuta proprio nella Chiesa di San Lorenzo per l’imposizione delle mani del vescovo Emanuele Romano il 28 giugno 1985). Nell’occasione il vice-cancelliere vescovile don Emanuel Mancuso ha letto un messaggio di auguri del vescovo Pietro Maria Fragnelli particolarmente significativo non solo per la tappa importante nel sacerdozio ministeriale del vicario generale ma per tutta la chiesa trapanese.

“In questo giorno in cui ricordi il 40° della tua ordinazione presbiterale, è mio vivo desiderio farmi presente per ringraziare con te il Signore. Mi faccio interprete anche dei sentimenti di gratitudine dell’intera comunità diocesana per le tappe, i luoghi e i volti che hanno contribuito a dare forma al mistero della chiamata di Dio nella tua vita e a dare respiro al tuo servizio ecclesiale nella nostra Chiesa di Trapani- ha scritto il vescovo – Nel giorno in cui ravvivi il dono di Dio che è in te ti domando ancora una volta la tua pronta e generosa disponibilità. Volendo procedere all’accoglienza delle dimissioni del parroco della Cattedrale, monsignor Gaspare Gruppuso, dopo insistente preghiera e profonda riflessione, mantenendoti nel servizio di Vicario Generale, ti chiedo di guidare dal prossimo settembre 2025 la parrocchia di san Lorenzo. La mia scelta di inviarti in questa realtà, che ha segnato anche la tua biografia spirituale e nella quale ritornerai da padre nella fede, è maturata in relazione al cammino che l’intero centro storico della nostra città è chiamato a intraprendere. Mi conforta in questa decisione il tuo essere diventato anche punto di riferimento per tutti come Rettore della chiesa Anime Sante del Purgatorio, che continuerai a guidare. Avremo modo di immaginare i sentieri di novità che siamo chiamati a progettare insieme, anche con le istituzioni – continua monsignor Fragnelli – Sin da adesso, però, ti affido l’impegno graduale e costante di un lavoro pastorale coordinato e sinergico con le altre due parrocchie del centro storico e, in diversa misura, con tutte le comunità parrocchiali del Vicariato e della Diocesi, di cui la cattedrale è “ecclesia caput et mater” Sono sicuro che la tua carità pastorale saprà servire spiritualmente non solo i cittadini residenti, ma anche dare forma all’annuncio del Vangelo a quanti – per radici familiari, tradizioni religiose e motivi turistici – vengono nel cuore della nostra città”.

Da qui il messaggio del vescovo si annuncio di nuove nomine che interesseranno la Diocesi a partire dal prossimo settembre. “Colgo l’occasione per esprimere la mia e la nostra gratitudine a monsignor Gaspare Gruppuso per il suo instancabile e saggio ministero in questa comunità di San Lorenzo. Carissimo padre Gaspare, il tuo ministero è stato da sempre contrassegnato dall’obbedienza generosa, dalla creatività pastorale e dalla profondità spirituale che ti hanno fatto essere un punto di riferimento per i vescovi, i confratelli sacerdoti, la vita religiosa e il laicato della nostra Chiesa locale. Grazie per il tuo esempio e la tua testimonianza! Nel sollevarti dall’incarico di parroco della parrocchia San Lorenzo, che hai guidato con passione e saggezza, ti chiedo di continuare ad accompagnare come padre spirituale i candidati al ministero presbiterale e di prenderti cura delle piccole comunità di Crocci e Chiesanuova“.

Nel corso della celebrazione, il messaggio di monsignor Fragnelli è poi proseguito con l’annuncio di nuove nomine all’interno della Chiesa trapanese.

Nella Curia vescovile don Filippo Cataldo è confermato Economo Diocesano, mentre dal prossimo settembre don Rino Rosati sarà il nuovo direttore della Caritas Diocesana. Nel centro storico di Trapani, don Giuseppe Bruccoleri è stato riconfermato ad nutum Episcopi parroco della Parrocchia San Pietro, dove arriverà come vicario parrocchiale don Antonino Castelli, che assumerà anche gli incarichi di vice rettore della chiesa Anime Sante e vice direttore dell’ufficio liturgico. “Come ben sapete – prosegue il Vescovo – il prossimo 13 settembre avrò la gioia di ordinare presbiteri don Luca Milazzo e don Christian Collica. A don Luca ho chiesto di assumere l’ufficio di mio segretario particolare. Contestualmente collaborerà in cattedrale come vicario parrocchiale e nell’Ufficio Catechistico come vice direttore con una speciale cura dell’Apostolato biblico. Don Christian, invece, sarà nominato vicario parrocchiale delle parrocchie San Giuseppe e Sant’Antonio in Castellammare del Golfo e vice direttore della pastorale giovanile”.

Infine don Maurizio Piacentino dal 1° luglio andrà come fidei donum nell’Arcidiocesi di Rabat, in Marocco.

Quindi un invito a tutti, presbteri, religiosi e religiose, diaconi e laiche e laici: “nei cantieri pastorali che siamo chiamati ad aprire facciamo nostro il desiderio di papa Leone, quello di una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Ci accompagnino in questo proposito la protezione di Maria Santissima di Trapani e l’intercessione di San Lorenzo e di Sant’Alberto”.

Subito dopo in un clima di festa il parroco mons. Gaspare Gruppuso ha dato lettura alla comunità dell’editto con cui si dà notizia della richiesta di dare inizio della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Manuel Foderà, il piccolo “guerriero della luce” di Calatafimi-Segesta che a quasi 15 anni dalla morte continua a coinvolgere nella sua ricetta della felicità e nell’amicizia speciale con Gesù persone di ogni parte d’Italia.