Ad Alcamo Marina la messa si terrà all’aperto all’oasi della famiglia

Sarà inaugurata domani sera, 28 giugno alle ore 20.30, la tettoia con sistema audio e illuminazione solare green integrati che servirà per le celebrazioni eucaristiche estive presso l’oasi “Regina della famiglia” ad Alcamo. L’iniziativa è stata realizzata come opera segno della parrocchia “Sacro cuore” di Alcamo con somme raccolte durante i recenti festeggiamenti per il Sacro cuore che hanno coinvolto fino allo scorso 15 giugno la comunità parrocchiale. La struttura permetterà una migliore accoglienza nell’area all’aperto di Alcamo marina dove fedeli e villeggianti si riuniscono d’estate per le messe domenicali ed altre iniziative di preghiera. La Santa Messa all’Oasi si tiene d’estate tutte le domeniche alle ore 19.30 e alle ore 21 e anche il giovedì alle ore 21.