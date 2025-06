Nuovo direttore dell’Anatomia Patologica dell’ospedale di Trapani

Si sono conclusi i lavori della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per l’incarico di Direttore della Unità operativa complessa di Anatomia Patologica del Presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani. Com’è noto, il Reparto in Provincia di Trapani – e non solo quello del Sant’Antonio Abate – sta vivendo momenti critici per via della vicenda sui ritardi nei referti istologici. La graduatoria stilata dalla commissione, presieduta da Antonio Cossu, direttore dell’UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, al termine della prova colloquio e della valutazione dei titoli vede primo classificato Angelo Cassisa, con 83,25 punti, seguito da Elettra Unti, dirigente medico dell’Arnas Civico di Palermo, con 78,61. Cinque erano i candidati ammessi al colloquio, ma uno è risultato rinunciatario

Cassisa è risultato primo sia nella graduatoria dei titoli, che nel colloquio. Di origini trapanesi, è in atto direttore dell’Anatomia Patologica dell’USL Toscana Centro. Laureatosi e specializzatosi all’università di Bologna, è stato direttore vicario dell’UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova. “Ora si procederà celermente – ha commentato il direttore generale facente funzioni dell’ASP Trapani, Danilo Palazzolo – all’approvazione degli atti della commissione e della relativa graduatoria, per consentire la più rapida immissione in servizio dell’avente diritto”. L’incarico di Direttore dell’UOC di Anatomia Patologica del S’Antonio Abate era vacante dall’1 novembre 2024, quando il precedente direttore Domenico Messina era andato in quiescenza.