Da Alcamo a Chicago, la musica di Calandra & Calandra sbarcano negli USA

Maurizio e Giuseppe Calandra, noti come Calandra & Calandra, sono due fratelli originari di Alcamo che dal 2010 hanno intrapreso un percorso artistico volto a rivisitare e rinnovare la musica folk e popolare siciliana. Con il loro progetto, hanno saputo coniugare le sonorità tradizionali con influenze moderne, creando un sound unico che li ha portati a esibirsi in numerosi paesi, tra cui New York, Canada, Svizzera, Belgio, Francia e Guatemala. I Calandra & Calandra in questi anni hanno prodotto tantissimi eventi e spettacoli, 2 cd all’attivo – SiciliaIncantata e N’zemmula mentre è in lavorazione il terzo Album 40 brani,all’attivo, 20 videoclip tra cui “Lu Matrimoniu Tirituppi e Tappi” “Sicilianu Tipu Stranu”, con cui sono arrivati alla finale nazionale del contest radiofonico Capitalent su Radio Capital, il canale YouTube ha superato le 13.500.000 visualizzazioni.

Il loro impegno nella promozione della cultura siciliana li ha portati anche a partecipare a programmi televisivi come “La Dedica” su Rai 3, dove hanno raccontato la loro storia e la loro passione per la musica. Ora sono pronti a ritornare in America, precisamente a Chicago dove presenteranno in anteprima il loro ultimo brano dal titolo “Tenchiù Sicily” un omaggio ai figli della Sicilia che, con il cuore pieno di speranza e la valigia colma di sogni, hanno attraversato l’oceano per costruirsi una nuova vita in America. Questo brano è una dedica a chi non ha mai dimenticato l’odore del pane caldo, lu ciavuru dei gelsomini, li strati stritti lu scrusciu di lu mare, e lu caluri di lu ventu di l’Africa. Tenchiù Sicily è un brano che affronta il tema della lontananza dalla Sicilia, una dedica d’amore raccontata con un po d’ironia ma che vuole fare da ponte musicale tra passato e presente, tra due mondi uniti da radici profonde e da un’identità che resiste nel tempo malgrado la distanza e culture diverse, ma che resta sempre frutto sempre di paragoni tra l’America e la Sicilia.

Il testo del brano è stato scritto dai Calandra & Calandra in Siculish, cioè il modo di sicilianizzare delle parole della lingua inglese da parte dei siciliani in America (Tenchiu Sicily) vuole essere il nostro grazie a una generazione che ha portato la Sicilia nel cuore per sempre e l’ha fatta brillare altrove… ma sempre con una domanda che a volte diventa affermazione l’America è cà o dà? L’America è cà. Questa tournée rappresenta un ulteriore passo nel loro impegno di portare la musica siciliana nel mondo, rafforzando il legame con le comunità siciliane all’estero e promuovendo la cultura della loro terra. Per seguire le loro attività e aggiornamenti sulla tournée, è possibile visitare le loro pagine social o il loro canale YouTube: https://www.youtube.com/@CalandraeCalandraOfficial. Con la loro energia, creatività e amore per la Sicilia, Calandra & Calandra continuano a essere ambasciatori della musica e della cultura siciliana nel mondo, portando un pezzo della loro terra in ogni angolo del mondo