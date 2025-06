Niente più carta d’identità cartacea per l’espatrio dal 3 agosto 2026

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: a partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea italiana non sarà più valida per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La decisione arriva in applicazione del Regolamento Europeo 2019/1157, che punta a rendere i documenti d’identità dei cittadini europei più sicuri e uniformi, soprattutto nei contesti transfrontalieri. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: a partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea italiana non sarà più valida per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La decisione arriva in applicazione del Regolamento Europeo 2019/1157, che punta a rendere i documenti d’identità dei cittadini europei più sicuri e uniformi, soprattutto nei contesti transfrontalieri.

Cosa dice il Regolamento europeo

Secondo il regolamento europeo, tutti i documenti d’identità rilasciati negli Stati membri dovranno adeguarsi a specifici requisiti di sicurezza entro il 3 agosto 2031. Tuttavia, la mancanza della MRZ è considerata una lacuna critica, che determina la perdita di validità dei documenti cartacei con cinque anni di anticipo rispetto alla scadenza generale. Rimane poco più di un anno per mettersi in regola, ma il passaggio alla CIE è ancora incompleto. Nonostante l’avvio della nuova modalità nel 2016, molti cittadini – soprattutto nei piccoli comuni – utilizzano ancora la vecchia carta. A oggi non esiste un registro ufficiale che quantifichi con esattezza quante carte cartacee siano ancora in circolazione, ma una stima di Dday parla di circa 5 milioni di documenti, pari a circa l’8% della popolazione italiana, che resteranno esclusi dalla possibilità di viaggiare all’estero con quel documento. Il suggerimento per tutti è quindi chiaro: non aspettare l’ultimo momento. Per continuare a viaggiare liberamente in Europa e non trovarsi impreparati, è consigliabile richiedere il prima possibile la Carta d’Identità Elettronica presso il proprio Comune di residenza.