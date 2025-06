Marsala: una panchina rossa in via Sibilla in ricordo di Marisa Leo

E' stata emozionante e significativa l'iniziativa promossa dal Lions Club Marsala che ha curato l'istallazione di una panchina rossa negli spazi situati nel Largo Vittime 11 settembre 2001 di via Sibilla, (con apposte due scarpe rosse con tacco a spillo) dedicata alla memoria di Marisa Leo vittima di femminicidio. Nella stessa occasione sono stati restituiti alla città due pannelli didascalici del sito culturale lì presente, ovvero il Baluardo Velasco, che i Lions hanno fatto restaurare insieme alle cornici portanti. La duplice iniziativa voluta dai Lions e dal suo presidente Diego Maggio si inserisce nel più ampio impegno sociale e culturale dell'associazione. Nel corso dell'inaugurazione sono intervenuti anche il Vescovo di Mazara Angelo Giurdanella e il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Da tutti è stata sottolineata l'importanza di tenere alta l'attenzione su un fenomeno che continua a mietere vittime e di diffondere la cultura del rispetto per le donne.