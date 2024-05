I 40 anni mai compiuti di Marisa Leo in un evento a Marsala

Marisa Leo con in mano un calice di vino, tra le botti. Il suo mondo, il suo lavoro, la sua passione. E’ la foto che la signora Antonina Cammarata, mamma della 39enne di Salemi, uccisa lo scorso anno dall’ex compagno, ha scelto per celebrare i 40 anni di Marisa. Intelligente, colta, solare appassionata della vita e della sua professione, Donna del Vino Sicilia, tra le promotrici del progetto on the road “DxD: calici di vita” delle Donne del Vino Sicilia per sostenere le associazioni impegnate nella rinascita delle donne, oggi, venerdì 24 maggio a Marsala, alle 18 al Complesso Monumentale San Pietro, l’associazione Marisa Leo Aps, celebrerà con un’ esperienza “interattiva” sui temi della consapevolezza, il compleanno di Marisa.

“Aspire to Inspire” è il leit motiv dell’associazione Marisa Leo Aps, nata a Marsala lo scorso febbraio. Interverranno: Giusy Agueli, presidente associazione Palma Vitae, Roberta Urso, delegata Sicilia DDV e Samantha Di Laura, vicepresidente di Marisa Leo Aps. “Stereotipi, simboli e linguaggio contro le donne”, il tema dell’intervento di Graziella Priulla, saggista, già ordinaria di Sociologia all’università di Catania a cui seguirà Ester Rizzo, giornalista e scrittrice. Ci sarà anche una performance dell’attrice e autrice Luana Rondinelli. Alle 20, a Palazzo Fici, sede del Museo del Vino, si terrà l’ aperitivo solidale al costo di 20 euro, metà dell’incasso sarà devoluto all’associazione “Marisa Leo” con i vini offerti dall’azienda Colomba Bianca per cui lavorava. Interverrà l’artista Gerry Bianco con l’opera “300 pennellate contro…”.