Trapani: a Villa Rosina nasce un mercato agroalimentare sperimentale

Una nuova iniziativa all’insegna della sostenibilità, della valorizzazione del territorio e della spesa a chilometro zero prenderà il via a Trapani, nel quartiere di Villa Rosina. A partire da venerdì 27 giugno 2025, sarà inaugurato in via Baldassare Sardo un mercato agroalimentare sperimentale, che offrirà prodotti agricoli locali direttamente dal produttore al consumatore. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Giacomo Tranchida e dall’assessore Andrea Vassallo, che in una nota congiunta spiegano i dettagli dell’iniziativa: “Informiamo la comunità cittadina che venerdì 27 Giugno 2025 sarà inaugurato un mercato agroalimentare (in via sperimentale) per la vendita diretta di prodotti agricoli a Km 0 a Villa Rosina”.

Il mercato si terrà ogni venerdì, con orario dalle 7 alle 13 e proseguirà fino al 31 ottobre 2025, salvo eventuali proroghe. Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale punta a colmare una lacuna in una zona urbana finora priva di simili servizi, promuovendo al contempo la filiera corta e la comercializzazione di prossimità. L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere i produttori locali, dall’altro offrire ai cittadini l’opportunità di fare una spesa di qualità, sostenibile e a prezzi accessibili. “Vi invitiamo, pertanto, a partecipare all’inaugurazione del nuovo mercato – concludono Tranchida e Vassallo – per scoprire i migliori prodotti agricoli del territorio con una spesa sostenibile e di qualità”. L’inaugurazione rappresenta non solo un’occasione di incontro tra produttori e cittadini, ma anche un primo passo verso un modello alimentare più consapevole, attento all’ambiente e all’economia locale.