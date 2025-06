Trapani, il sindaco entra nei bagni di Borgo Annunziata: “Sono agibili”. VIDEO

Un sopralluogo – un altro nel giro di una settimana dopo quello nell’ex scuola Mokarta – è stato effettuato dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e dall’assessore Enzo Abbruscato con delega ai Servizi Demografici di Borgo Annunziata. Il primo cittadino – che si è anche adoperato spostando i mastelli per i rifiuti – ha potuto constatare che lo stato dei luoghi, compreso il bagno per disabili, sono completamente agibili a norma e in buone condizioni. Anche le pareti sembrano rinfrescate. Sindaco ed assessore, scusandosi con i cittadini per qualche eventuale disfunzione causata da negligenze gestionali, con piccoli spostamenti di oggetti non pertinenti ai servizi igienici ed agli accessi, hanno reso nuovamente funzionale il bagno e l’intero immobile, già agibile anche perchè la struttura ha già un certificato di agibilità dal 2023.

GUARDA IL VIDEO: