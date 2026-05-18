Campionato Silver: podi e prime esperienze per la Marsala Gym

Grande soddisfazione per la Marsala Gym Lab in occasione della seconda prova del Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica artistica, andata in scena a Spadafora, dove la società marsalese ha confermato solidità, crescita tecnica e continuità di risultati. La squadra si è presentata con cinque ginnaste, protagoniste di prove convincenti che hanno valorizzato il lavoro svolto quotidianamente in palestra durante tutta la stagione, confermando un percorso di crescita costante sia sul piano tecnico che mentale. Nel livello LA Avanzato categoria A3 si è imposta ancora una volta Clara Moretti, protagonista di una gara precisa e determinata che le ha permesso di conquistare la medaglia d’oro, replicando il successo ottenuto nella precedente prova regionale.

Nel livello LA Base categoria A3 arriva un’altra affermazione importante grazie a Lara Piccione, che sale sul gradino più alto del podio con una prestazione sicura e ben eseguita. Nella stessa categoria ottima prova anche per Giada Sparta, che conquista una meritata medaglia d’argento al termine di una gara solida e combattuta. Buone indicazioni anche dalle più giovani. Marika Longo, alla sua prima esperienza in gara, chiude al quarto posto nella LA Base A3 dimostrando grande impegno, concentrazione ed entusiasmo. Esordio positivo anche per Francesca Pocorobba nella LA Base A1, ottava in classifica dopo un errore al volteggio che ha inciso sul risultato finale, ma senza compromettere una prestazione complessivamente incoraggiante e ricca di prospettive. Le ginnaste sono state seguite dal tecnico societario Bruno Tumbarello, soddisfatto per i risultati ottenuti.