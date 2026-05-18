Star Cycling Lab: marsalesi tra storia e velocità a Floridia e Mazara

Un fine settimana intenso e ricco di segnali positivi per lo Star Cycling Lab, impegnato tra la tradizione della Coppa Ascensione di Floridia e il circuito di Mazara del Vallo. Gli atleti del team si sono messi in evidenza sia nelle categorie giovanili che tra i Master, confermando crescita e competitività. A Floridia, nella storica Coppa Ascensione, gli agonisti dello Star Cycling Lab hanno corso all’attacco sin dalle prime battute. Tra gli Allievi, protagonista assoluto Pietro Bendici, autore dell’azione che ha acceso la corsa con un attacco deciso nelle fasi iniziali. La sua fuga si è rivelata determinante per l’andamento della gara, anche se nel finale il giovane corridore ha pagato lo sforzo perdendo contatto dai migliori. Una prova comunque generosa e di grande personalità.

Tra gli Juniores, buona prestazione del trio formato da Salvo Argentino, Luciano Munafò e Tancredi Stella. Proprio Stella si è distinto nel gruppo di testa composto dai migliori Juniores e Under 23, riuscendo a conquistare un brillante sesto posto al termine di una gara dal livello tecnico elevato. Contemporaneamente, a Mazara del Vallo, il comparto Master ha raccolto risultati importanti. Sergio Signorino ha centrato il secondo posto di categoria grazie a una gara intelligente e sempre nelle posizioni di vertice. Attivissimo anche Ninni Stella, protagonista di diversi tentativi di attacco nei tratti in salita per evitare la volata finale, chiudendo poi decimo assoluto. Solida infine la prova di Samaritano Riccardo, prezioso nel lavoro a supporto della squadra. Ora l’attenzione è già rivolta al Memorial Cannarella del 17 maggio, prossimo banco di prova per continuare la scalata nelle classifiche regionali.