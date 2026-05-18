Marsala: la peschiera di Villa Genna, memoria di una bellezza perduta

C’è un luogo che vive ancora nei ricordi di molti marsalesi, nonostante oggi non esista più: la storica peschiera di Villa Genna, il grande polmone verde situato all’interno della Riserva dello Stagnone di Marsala. A raccontarne la memoria è l’Ispettore Elio Piazza, con parole cariche di nostalgia per una bellezza che il tempo e l’incuria hanno cancellato. “Era la peschiera di Villa Genna”, ricorda Piazza, sottolineando come quel piccolo angolo del parco comunale rappresentasse un simbolo di armonia e identità cittadina. Un luogo frequentato da famiglie, bambini e visitatori, immerso nel verde e nella tranquillità di uno degli spazi pubblici più amati della città.

Secondo il racconto dell’ispettore, la scomparsa della peschiera sarebbe legata alla mancata vigilanza nella gestione del Parco comunale, una condizione che nel tempo avrebbe contribuito al degrado e alla perdita di elementi storici e paesaggistici di grande valore. Le sue parole diventano così non soltanto un ricordo personale, ma anche una riflessione più ampia sulla necessità di custodire il patrimonio urbano e ambientale. “Un nostalgico della bellezza perduta”, potrebbe definirsi chi oggi guarda a quelle immagini e a quei ricordi con amarezza, pensando a ciò che Villa Genna rappresentava per intere generazioni. La vicenda riportata da Elio Piazza riaccende inoltre il dibattito sulla tutela degli spazi pubblici e sull’importanza della manutenzione costante dei luoghi storici cittadini, affinché memoria, decoro e identità non vengano cancellati dall’abbandono. Soprattutto in tempo di elezioni, come monito per il futuro sindaco.