Ex scuola Mokarta occupata illegalmente torna al Comune di Trapani: “Servirà alla frazione”. VIDEO

Sopralluogo congiunto in una scuola di Trapani da parte dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Tranchida, l’assessore Pellegrino, il vice sindaco di Erice Paolo Genco, il delegato del Provveditorato agli Studi di Trapani e il delegato sindaco di Napola, si sono ritrovati nei locali dell’ex scuola Mokarta-Trapani – occupata illegittimamente per oltre 30 anni da una associazione a cui era stato proposto il Teatro Pardo per le proprie attività – che adesso è stata acquisita nuovamente al patrimonio comunale, dopo un contenzioso in Tribunale.

“A Trapani vigeva la logica della putía, con me non funziona – afferma Tranchida -. Da 30 anni il Coro città di Trapani occupava illegittimamente questi locali. Siamo andati in Tribunale ed abbiamo riottenuto i locali. All’associazione abbiamo proposto, invece, il Teatro Pardo per le proprie attività, anche perché nessuno deve rimanere senza sede. Così, alla stessa stregua, nemmeno i bambini delle frazioni devono rimanere senza scuola materna o luoghi di aggregazione sociale, al netto delle determinazioni della dirigente scolastica dell’Istituto Pagoto che ci farà sapere se questo plesso può servire. Diversamente troveremo un’altra destinazione. Intanto oggi abbiamo tenuto un sopralluogo, anche con la presenza del Comune di Erice per trovare una soluzione condivisa, vista la vicinanza tra i due Comuni in questa zona del territorio e visto che la cooperazione tra noi non è mai mancata. Ultimo appello per le associazioni del territorio: chi vuole, può farci pervenire richiesta e, in uno scambio di cittadinanza attiva, si può concedere nelle ore disponibili il Teatro Pardo”.