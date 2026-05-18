Leoni Team, orgoglio e sacrificio per i ciclisti marsalesi alla Cross Bike

Prestazioni importanti e tanto carattere per l’ASD Leoni Team alla 13ª Cross Bike “Andrea Trovato”, prova della Coppa Sicilia FCI disputata sul tecnico tracciato di Santa Venerina, nel Catanese. Tra risultati di rilievo e problemi meccanici, il team ha confermato compattezza e spirito di sacrificio. A salire sul podio è stato Francesco Martinico, protagonista di una gara di alto livello nella categoria ELMT. Con il tempo di 58’41”, il biker del Leoni Team ha conquistato il terzo posto, confermandosi tra gli atleti più competitivi del circuito regionale. Buona prova anche per Vincenzo Di Bernardo, che nella stessa categoria ha mantenuto un ritmo costante chiudendo in quinta posizione, risultato che conferma la competitività della squadra. Gara complicata invece per Alessio Tumminello, costretto a fare i conti con continui problemi tecnici sin dalle prime battute. Nonostante le difficoltà, il corridore ha stretto i denti fino al traguardo, conquistando il sesto posto e distinguendosi per determinazione e spirito di sacrificio. Sfortunata anche la prova di Angelo Rallo nella categoria M2. In piena lotta per il podio, il biker è stato rallentato da un guasto meccanico nel finale, riuscendo comunque a chiudere al quarto posto.