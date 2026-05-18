Marsala verso il voto: in città arriva Angelo Bonelli (Europa Verde)

In vista delle elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio prossimi il leader di Europa Verde Angelo Bonelli sarà a Marsala oggi, 18 maggio, per un incontro pubblico in programma alle ore 19:30 al Jardinu di Assud, in via Armando Diaz, n. 3. L’iniziativa vedrà la partecipazione delle candidate e dei candidati della lista AVS – Alleanza Verdi Sinistra, insieme alla candidata sindaca Andreana Patti. L’appuntamento sarà un momento di confronto aperto con la cittadinanza sui temi legati al futuro della città, ai diritti, al lavoro e alle principali sfide che attendono il territorio marsalese. L’incontro si inserisce nel calendario degli appuntamenti elettorali in vista delle prossime amministrative e punta a coinvolgere cittadini, sostenitori e curiosi in un dibattito pubblico sui programmi e sulle proposte della coalizione. Presenterà l’incontro, il giornalista Gaspare De Blasi.