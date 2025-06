Morto Alvaro Vitali, “Pierino” avvistato a San Vito mesi fa, ad agosto Trapani lo attendeva

Alvaro Vitali, protagonista della commedia sexy all’italiana è morto a 75 anni. Il suo ruolo principale quello di Pierino accanto a Lino Banfi e Edwige Fenech, è deceduto in ospedale dove era ricoverato a causa di una recidiva della broncopolmonite. Ma Vitali non era solo commedia sexy, il suo primo film fu “Fellini Satyricon” del regista riminese, e sempre con lui girò nel 1970, I Clowns e Roma, per poi lavorare insieme anni dopo in Amarcord. Ma nel suo palmares figura anche il film di Polanski “Che?” e “Mordi e fuggi” di Dino Risi. Insomma, prima di vestire i panni del protagonista di numerose barzellette, Alvaro Vitali ha solcato il cinema italiano fino a quando non ha trovato più posto negli ultimi 20 anni se non per qualche ruolo minore. Quest’anno lo si vede anche in “Vita da Carlo”, la serie tv che racconta la vita di Carlo Verdone. Di recente è tornato alla ribalta del piccolo schermo per la fine del matrimonio con sua moglie Stefania Corona.

Proprio a febbraio scorso fu a San Vito Lo Capo, come si evince in un video sulla pagina fan (GUARDA QUI), mentre a Trapani avrebbe dovuto esibirsi il 18 agosto.