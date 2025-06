Assoenologi: Congresso sul vino e le nuove sfide ad Agrigento

Il 78° Congresso nazionale di Assoenologi è in programma ad Agrigento dal 26 al 28 giugno 2025. Il Congresso, dal titolo: “Vino, il mare della vita – Sicilia: radici antiche per affrontare le sfide del futuro”, riunirà per tre giorni enologi, studiosi, produttori, giornalisti e istituzioni per confrontarsi sui grandi temi del comparto vitivinicolo, con particolare attenzione ai mercati, alla sostenibilità, alla cultura del Mediterraneo e alla comunicazione del vino.

GIOVEDÌ 26 GIUGNO – GIORNATA INAUGURALE

Teatro Pirandello – Agrigento

Ore 16.00 – Accoglienza stampa nella hall del teatro

Ore 17.00 – Avvio ufficiale dei lavori congressuali

Saluti istituzionali:

Riccardo Cotarella, Presidente nazionale di Assoenologi

On. Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Massime autorità istituzionali della Città di Agrigento e della Regione Sicilia

È inoltre atteso un videomessaggio della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

A seguire: cerimonia di apertura e consegna dei Premi Assoenologi 2025.

Evento gastronomico e musicale serale in Piazza Pirandello.

VENERDÌ 27 GIUGNO – SESSIONI TEMATICHE

Kaos Resort Village – Agrigento

L’intera giornata sarà dedicata a relazioni scientifiche, tavole rotonde e degustazioni tecniche, con approfondimenti su vino, salute, cultura, sostenibilità, enoturismo e nuovi scenari di mercato.

Prevista in serata la visita alla Valle dei Templi e un momento artistico nel teatro panoramico.

SABATO 28 GIUGNO – GIORNATA CONCLUSIVA

📍 Kaos Resort Village – Agrigento

La mattina si aprirà con una tavola rotonda conclusiva sulle prospettive future della viticoltura e del racconto del vino.

Il congresso si concluderà con la relazione finale e il saluto conclusivo.

A seguire: cena di gala e spettacolo serale.