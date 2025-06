Amministrative, PD: “Interessati al movimento di Andreana Patti”

Odore di Amministrative in vista a Marsala. E i primi movimenti politici non si fanno attendere. Il Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Marsala con un comunicato ufficiale fa sapere di “salutare con interesse” la presentazione della lista civica “Si muove la città – Marsala” – fondato dall’ex assessore di Trapani Andreana Patti e istruttrice direttivo-amministrativa e contabile del Comune lilybetano – che intende partecipare alla prossima scadenza elettorale per il rinnovo del mandato del sindaco e del Consiglio comunale.

“Prendiamo atto che al centro di tale iniziativa sono stati messi nel giusto risalto temi fondamentali, quali la trasparenza amministrativa, l’equità sociale, l’inclusione, la mobilità sostenibile e il rilancio delle periferie. Tutti problemi che, insieme a quelli del lavoro, delle condizioni disagiate delle fasce più deboli della città, della scuola e dei giovani, il nostro partito ha affrontato con grande decisione, nel corso di questi anni. I contenuti della Carta dei Valori, presentata dal Movimento, costituiscono una base importante e condivisibile per iniziare un confronto serio e costruttivo tra tutte le forze che si riconoscono nell’area progressista, riformista e democratica. Riteniamo, anche noi, che sia giunto il tempo di superare le divisioni e lavorare alla costruzione di un progetto comune, plurale e coeso, in grado di offrire alla città di Marsala un’alternativa credibile, solida e innovativa all’attuale amministrazione, sempre più incapace di rispondere ai bisogni concreti della cittadinanza e resasi artefice e protagonista di un declino politico e istituzionale che concretamente si riflette ogni giorno nella fallimentare gestione della cosa pubblica“, fanno sapere dal direttivo guidato dalla segretaria comunale Linda Licari.

Il Partito Democratico di Marsala si dichiara disponibile ad avviare un dialogo con il movimento “Si muove la città Marsala” e con altre forze e movimenti, convinto che il confronto possa esprimere al meglio le idee per la costruzione di un progetto politico ampio, partecipato e coraggioso e tale da meritarsi il consenso convinto e la fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini. “Allo stesso tempo, rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche e civiche del centrosinistra e dell’area riformista affinché si uniscano a questo percorso di confronto e condivisione, con lo spirito di responsabilità che il momento impone, per dare a Marsala un governo autorevole, competente e vicino alle persone”, dicono infine i dem.