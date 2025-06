Soccorso Erice Vetta, l’Asp: “Responsabilità è di chi gestisce i servizi 118”

Il direttore generale facente funzioni dell’Asp di Trapani, Danilo Palazzolo, risponde ufficialmente alla sindaca di Erice, Daniela Toscano, in merito alla questione dei mezzi di soccorso presenti nel territorio comunale di Erice Vetta. Un chiarimento ritenuto necessario per fare luce sulle reali competenze dell’Azienda Sanitaria Provinciale in materia di emergenza-urgenza. Al centro del dibattito – dopo la caduta di una turista rimasta sotto la pioggia per molto tempo senza soccorsi – la postazione del 118 situata nel borgo di Erice Vetta, dove è attiva l’ambulanza MSB n. 31, un mezzo di soccorso di base (MSB) dotato di due unità di personale con qualifica di autista-soccorritore. In merito a questo servizio, l’ASP precisa che sia il personale sia il mezzo stesso dipendono dalla società SEUS SePa, e non dall’Asp.

“La gestione operativa delle emergenze – sottolinea Palazzolo – è competenza esclusiva della Centrale operativa del 118 Bacino Palermo-Trapani, che riceve le chiamate tramite il numero unico 112-118, effettua il triage telefonico e assegna il mezzo ritenuto più idoneo per l’intervento. Pertanto, la nostra Azienda non ha alcuna competenza sulla gestione delle chiamate di emergenza, sull’assegnazione dei mezzi, sul personale o sulla tipologia di ambulanza da utilizzare nelle varie località”, si legge nella nota ufficiale. Tuttavia, l’ASP è direttamente coinvolta nel garantire le condizioni logistiche e strutturali per il personale delle 27 postazioni del 118 operanti in provincia, inclusa quella di Erice Vetta. In particolare, ha provveduto a fornire locali idonei, arredamenti, farmaci e presidi sanitari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Protocollo tra Asp con Vigili del Fuoco

Nello specifico, dopo una lunga ricerca per individuare una sede adeguata, l’Asp ha sottoscritto un protocollo di comodato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha consentito di ospitare la postazione del 118 all’interno dell’immobile del Comando ubicato a Erice Vetta. Oltre ai servizi di emergenza, l’Azienda Sanitaria Provinciale garantisce nel borgo anche un Presidio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica), che, pur non rientrando nella rete dell’emergenza territoriale, rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza ordinaria. Durante il periodo estivo, tale presidio viene potenziato con un’Attività Sanitaria Integrata (ASI) operativa nei giorni feriali dalle ore 8 alle 20, servizio finanziato direttamente con fondi del bilancio aziendale. Anche in questo caso, è stato necessario reperire una nuova sede, oggi situata in via Sales, dove sono stati effettuati gli adeguamenti necessari. Infine, il direttore Palazzolo ribadisce la disponibilità ad un incontro con tutte le parti coinvolte, “per una proficua disamina della problematica e nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione istituzionale”.