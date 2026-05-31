Professore accoltellato San Vito, dietro c’è un brutto voto o una sfida social? Tutte le piste

Continuano le indagini per fare piena luce sul grave episodio avvenuto in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un alunno di appena 11 anni ha tentato di colpire con un coltellino il proprio professore di educazione tecnica durante le lezioni. Mentre la Procura per i Minorenni di Palermo e i carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti, emergono elementi che aprono diversi interrogativi sulle motivazioni che potrebbero aver spinto il ragazzino a compiere un gesto così estremo.

Prime ipotesi

La prima ipotesi, quella emersa fin dalle prime ore, è legata a un presunto risentimento nei confronti dell’insegnante dopo un brutto voto, un 4 ricevuto durante un’interrogazione. Secondo questa ricostruzione, la delusione e la rabbia per la valutazione negativa potrebbero aver innescato una reazione sproporzionata culminata nel tentativo di aggressione. Tuttavia, gli elementi raccolti dagli investigatori sembrano suggerire un quadro più complesso. Il giovane si sarebbe infatti presentato a scuola con due piccoli coltelli, avrebbe indossato un casco integrale per nascondere il volto e avrebbe ripreso la scena con il telefono cellulare, trasmettendola in diretta su un gruppo Telegram. Circostanze che fanno pensare a un’azione preparata e non semplicemente frutto di un impulso improvviso.

Una sfida social?

Proprio per questo motivo non viene esclusa un’altra pista: quella di una possibile sfida nata sui social network o all’interno di gruppi online frequentati da giovanissimi. Un’ipotesi che nelle ultime ore sta assumendo sempre maggiore rilevanza alla luce di alcuni contenuti emersi dai profili social riconducibili al minore. Secondo quanto trapela, sul profilo TikTok del ragazzo sarebbero presenti riferimenti inquietanti, compresi contenuti che inneggerebbero agli autori di stragi compiute negli Stati Uniti. Gli investigatori stanno verificando se il giovane possa essere entrato in contatto con gruppi online che, attraverso app apparentemente innocue, avvicinano ragazzi molto giovani proponendo prove sempre più estreme per ottenere accettazione e visibilità all’interno delle community virtuali.

Il caso similare di Bergamo

Una dinamica che richiama inevitabilmente quanto accaduto a marzo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. In quell’occasione un tredicenne accoltellò una professoressa di francese all’interno della scuola, documentando l’azione attraverso una diretta Telegram. Anche allora gli inquirenti concentrarono l’attenzione sul possibile ruolo esercitato da gruppi e ambienti online frequentati dal giovane. Nel caso di San Vito Lo Capo, però, nessuna conclusione è stata ancora raggiunta. Gli investigatori stanno analizzando dispositivi elettronici, profili social e conversazioni per capire se il gesto sia stato pianificato autonomamente oppure se vi siano state influenze esterne. L’episodio ha profondamente scosso la comunità scolastica. Alcuni compagni di classe, testimoni dell’aggressione, hanno accusato malori per lo shock. Il docente, che è riuscito a bloccare il ragazzo, ha riportato soltanto lievi graffi e non ha avuto necessità di cure mediche.

I sindacati intervengono

Intanto dai sindacati della scuola arriva un nuovo appello. La Cisl Palermo Trapani e la Cisl Scuola Palermo Trapani parlano di un episodio che evidenzia il crescente disagio giovanile e la necessità di un’alleanza concreta tra famiglie, scuola e istituzioni. Secondo i rappresentanti sindacali servono interventi strutturali, supporto psicologico e presidi educativi adeguati per affrontare fragilità sempre più diffuse tra gli adolescenti. Resta dunque aperta la domanda che gli investigatori stanno cercando di chiarire: il tentativo di aggressione è stato il frutto della rabbia per un brutto voto oppure il tassello di una dinamica più ampia alimentata dai social network? Saranno le indagini delle prossime settimane a fornire le risposte definitive.

L’intervento della deputata 5 Stelle Carmina

Sulla vicenda è intervenuta anche la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare: “Quanto accaduto a San Vito Lo Capo è un episodio gravissimo che colpisce profondamente, soprattutto per la giovanissima età dell’aggressore, poco più che un bambino. L’espandersi di episodi di violenza da parte di ragazzi sempre più giovani dimostra che le sole risposte repressive non sono sufficienti ad arginare il fenomeno. Servono invece interventi concreti sul piano educativo e sociale per contrastare efficacemente la violenza nelle scuole”. Secondo la parlamentare, le prime ricostruzioni dell’accaduto evidenzierebbero una situazione particolarmente allarmante. “Le prime ricostruzioni parlano di un bambino che avrebbe portato due coltelli a scuola, filmando persino l’aggressione. Una spirale di violenza e disagio che le misure del duo Meloni-Valditara non sono riuscite minimamente ad arginare. È evidente il fallimento di un approccio esclusivamente securitario e propagandistico, incapace di affrontare le vere cause del malessere giovanile”.

Tagli del Governo alla scuola da non snobbare

Carmina punta inoltre l’attenzione sulle condizioni della scuola italiana e sugli effetti dei tagli al personale scolastico: “Va inoltre evidenziato come i tagli operati dal Governo Meloni al personale scolastico, docente e Ata, stiano incidendo negativamente sulla sicurezza nelle scuole, sia per gli studenti sia per il personale scolastico. Su quanto accaduto presenterò un’interrogazione parlamentare. Desidero inoltre esprimere la mia più sincera solidarietà al docente coinvolto nell’aggressione. Le sue parole successive all’accaduto, improntate non alla rabbia o alla vendetta ma alla comprensione del disagio che può aver portato un bambino a compiere un gesto tanto grave, rappresentano una straordinaria testimonianza dell’umanità, del senso di responsabilità e della dedizione che caratterizzano la grande maggioranza degli insegnanti italiani. A lui va la mia vicinanza e il mio ringraziamento per aver saputo offrire, anche in un momento così difficile, una lezione di equilibrio, sensibilità e autentico spirito educativo”.

Il ruolo educativo e dei social

Per la parlamentare del Movimento 5 Stelle è necessario intervenire sulle cause profonde del disagio giovanile. “La scuola deve tornare a essere un presidio educativo e sociale. Povertà educativa, disagio familiare e uso incontrollato dei social stanno producendo effetti devastanti sui giovani. Servono più investimenti nella scuola pubblica, basta con le classi pollaio; occorre garantire la presenza stabile di psicologi, pedagogisti e assistenti sociali negli istituti scolastici, soprattutto nei territori più fragili”. Infine, Carmina richiama l’attenzione sul ruolo dei social network nella vita dei più giovani. “È inoltre necessario affrontare seriamente il tema dell’utilizzo dei social network da parte dei minori, attraverso una regolamentazione più efficace e strumenti adeguati di prevenzione e controllo, specialmente per i ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale, affinché la realtà virtuale non finisca per sovrapporsi a quella reale con conseguenze che sono ormai sotto gli occhi di tutti. È una deriva che va fermata”.