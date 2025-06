Sicilia, ragazza colpita in volto da un proiettile: è stato il fidanzato minorenne

La 18enne colpita da un proiettile in viso, che le ha danneggiato il nervo dell’occhio sinistro, non è stata colpita da un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone di casa – all’interno del quartiere Nesima di Catania – ma da un colpo esploso dal suo fidanzato convivente minorenne con una pistola giocattolo modificata. A renderlo noto è stato il procuratore del tribunale per i minori, Carla Santocono. Secondo le indagini e le dichiarazioni della vittima e del fidanzato a sparare sarebbe stato il ragazzo dentro la casa occupata abusivamente. I carabinieri continuano a cercare l’arma. “Diversamente dalle versioni fornite nell’immediatezza – si legge nel comunicato – entrambi i protagonisti della vicenda riferivano agli investigatori che il colpo veniva esploso accidentalmente dal minorenne mentre maneggiava una arma giocattolo modificata, raggiungendo al volto la fidanzata”.