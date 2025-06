Saluto di commiato a Trapani per il Sovrintendente Tecnico della Questura Leonardo Nicotra

Il Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato M° Leonardo Nicotra, organista concertista di chiara fama, lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Responsabile della Segreteria Particolare della Questura di Trapani, si è distinto negli anni per le sue doti organizzative e le capacità relazionali che hanno dato un forte contributo di immagine all’Amministrazione della Polizia di Stato. Le non comuni e riconosciute qualità artistiche che lo vedono protagonista concertista, nel campo della musica organistica, hanno dato un valore aggiunto alla figura del Sovr. Nicotra che, in molteplici occasioni istituzionali, ha rappresentato l’Istituzione della Polizia di Stato raccogliendo consensi e plauso per le qualità interpretative, in particolar modo, negli ambiti delle manifestazioni organizzate dalla Pefettura di Trapani.

Lo scorso 19 giugno, alle ore 12, nella Cattedrale San Lorenzo Martire di Trapani, dinnanzi alle Autorità civili, militari e religiose, il saluto di commiato del M° Nicotra che ha ringraziato gli intervenuti esibendosi all’organo con l’esecuzione di alcuni brani molto impegnativi: il preludio e fuga in re magg. BWV 532 di J.S.Bach e il “Pezzo Eroico” di C.Franck, molto apprezzati. A sugello del particolare momento, le toccanti parole del Questore di Trapani, dott. Giuseppe Felice Peritore, che ha voluto ringraziare il M° Nicotra per il servizio svolto a suo fianco.