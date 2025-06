Il nostro mondo sta andando in pezzi

Cari lettori,

sono qui per farvi riflettere e aprirvi gli occhi sul mondo, un posto magico con paesaggi sbalorditivi e bei posti da visitare; ma ovviamente non è solo questo, per colpa di noi abitanti, sul nostro caro pianeta si è formata una crepa irreparabile, creata dalla vostra maleducazione e pazzia.

Come ho detto non sono qui per puntare il dito su nessuno, ma soltanto per esporre la mia verità senza filtri. Questo mondo sta andando in pezzi, anzi specifichiamo, l’Italia sta andando in pezzi, e non possiamo fare altro che vederla crollare pezzo per pezzo perché la causa siamo proprio noi. Quindi ponetevi una domanda: cosa volete fare del nostro Stato?

Guardo il telegiornale ogni giorno e sento che tante vite vengono spezzate per motivi futili, perché ci sono persone infantili in giro. Prendete il caso di Martina Carbonaro, è morta a 14 anni per mano del suo cosiddetto fidanzato e la gente invece di piangere la sua morte prematura insulta con rabbia sua madre, quella povera signora che non immagino il dolore che stia provando. E poi, non contenti, insultano la vittima, dicendo che è stata colpa sua per essere stata fidanzata con un ragazzo di 19 anni.

I vostri insulti inopportuni creano disagio per tutti, soprattutto perché si possono commentare da soli. Un sacco di donne vengono uccise, soltanto per un NO, devono aver paura a passeggiare per strada sole, ad uscire con un ragazzo carino, a mangiare un gelato con le amiche, o semplicemente buttare la spazzatura. Ma in che mondo siamo? Che uomini siete?

Ovviamente non tutti i ragazzi sono così, non voglio fare di tutta l’erba un fascio, ma voglio che riflettiate tutti, che rimurginate su quello che vi dirò, perché noi potremmo essere la nostra stessa fine. Finiremo ad ammazzarci a vicenda?

Ho letto anche che un ragazzo è stato assassinato in spiaggia da un’altro ragazzo, che si era presentato a mare con un coltello.

Quindi mi chiedo, la vostra pazzia dove ci farà arrivare? Trascinerà tutti nel vostro piccolo inferno personale? Persone innocenti che pure vengono uccise anche solamente per aver schiacciato una scarpa…

Il mondo è senza speranze per colpa nostra, ha perso i suoi colori, quando voi avete perso la vostra ragione.

Emma Calvaruso