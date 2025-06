La Regione promuove l’accoglienza extra-carceraria residenziale di genitori con minori

L’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato l’avviso (questo il link) per finanziare, con oltre 294 mila euro un progetto volto alla sperimentazione di un modello integrato di accoglienza residenziale, presa in carico multidisciplinare, accompagnamento alla genitorialità e graduale reinserimento sociale di genitori sottoposti a misure alternative alla detenzione, accompagnati da bambini, secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria. Si tratta di fondi trasferiti dal ministero della Giustizia alla Sicilia. «Vogliamo garantire – dice l’assessore Nuccia Albano – un supporto strutturato e continuativo capace di rispondere in maniera efficace e integrata ai bisogni complessi di questi genitori e dei loro figli attraverso l’attivazione di percorsi educativi, lavorativi, abitativi e psicosociali personalizzati. La misura ha una duplice finalità: evitare la presenza di bambini in carcere e tutelare la genitorialità e l’infanzia, in linea con la normativa europea e nazionale».

Il progetto, che dovrà avere una durata tra 18 e 24 mesi, è destinato a genitori, con bambini al seguito, per i quali l’autorità giudiziaria competente abbia disposto una misura alternativa alla detenzione in struttura residenziale extra-carceraria. Sono previsti percorsi di inclusione e autonomia finalizzati al reinserimento sociale, con attenzione alla protezione del minore attraverso il rafforzamento delle competenze genitoriali e delle condizioni socio-economiche del genitore.

L’istanza potrà essere presentata dagli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, che abbiano una consolidata esperienza nella progettazione e nell’attuazione di interventi in ambito residenziale a favore di persone detenute e nel loro reinserimento sociale e che posseggano la sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Siciliana.