Le tratte ferroviarie siciliane stanno subendo rallentamenti a causa del maltempo. Proprio in queste ore Trenitalia ha comunicato alcuni ritardi sulla tratta Salemi-Gibellina-Castelvetrano. I treni sono stati addirittura sospesi a causa di una frana causata, pare, dalla forte pioggia che si è abbattuta in alcune aree dell’entroterra trapanese, come i borghi. Disagi anche sulla Alcamo-Diramazione. La circolazione su strada ferrata quindi subirà inevitabilmente delle modifiche.