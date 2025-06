Attivata al Sant’Antonio Abate di Trapani l’unità operativa di Talassemia

E’ pienamente attiva la nuova unità operativa dipartimentale di Talassemia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Ha preso infatti servizio lunedì la responsabile Rita Barone, dirigente medico ematologo, che ha lavorato per 15 anni al Centro Hub della rete talassemica all’ospedale Cervello di Palermo. Precedentemente le competenze per i pazienti talassemici erano assegnate all’UOC di Pediatria del presidio ospedaliero, mentre adesso il nuovo reparto dipende dal Dipartimento dei servizi e delle scienze radiologiche diretto da Renato Messina. L’unità operativa, istituita dall’ASP Trapani, è individuata come Centro Spoke della Rete regionale della Talassemia, e assicurerà l’adeguata assistenza ospedaliera e territoriale ai pazienti talassemici, anche pediatrici, promuoverà un’attività di prevenzione delle emoglobinopatie e fornirà il counseling genetico per le coppie a rischio per il complesso delle patologie caratterizzate da una ridotta o alterata produzione di emoglobina, e in generale di tutte le anemie ereditarie La Sicilia è una delle aree dove la talassemia è particolarmente diffusa, conosciuta anche come anemia mediterranea. Per maggiori informazioni si può contattare il reparto, al sesto piano del Sant’Antonio, o alla mail talassemia@asptrapani.it