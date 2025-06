Prima Prova Maturità per 524.415 studenti: Borsellino, Pasolini. Tutte le tracce

Oggi i diplomandi italiani – 524.415 studenti, 511.349 candidati interni e 13.066 esterni – sono alle prese con la prima prova scritta dell’esame di Maturità 2025 che vale 20 punti: a partire dalle 8.30 di oggi, gli studenti avranno a disposizione 6 ore per completare la prova. “Gli esami sono un momento sostanziale del vostro percorso di vita. Esistono tanti esami di maturità. La chiamo ancora così perché è uno spartiacque formativo. Tanti esami quanti voi siete. Ognuno di voi con le vostre preferenze e i vostri sogni”: afferma in videomessaggio il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Alla prima prova sono ammessi sia il vocabolario di italiano sia quello bilingue nel caso in cui il candidato non sia di madrelingua italiana, oltre a penne e carta d’identità per le procedure di identificazione. Non è ammesso invece il vocabolario dei sinonimi e dei contrari.

Sul sito del Ministero è disponibile la chiave ministeriale per aprire il testo della prima prova scritta contenuta nel plico telematico.

Le tracce della Prima Prova di Italiano

Sono 7 le tracce, la prima su Paolo Borsellino, il giudice ucciso dalla mafia e il rapporto con i giovani: “I giovani, la mia speranza”, un messaggio del giudice per la prima prova scritta. Sono Pierpaolo Pasolini (poesia “Appendice 1 dal diario”) e Tomasi di Lampedusa (brano tratto da “Il Gattopardo”), gli autori scelti dal MIM per le due tracce della tipologia A (analisi del testo).

Per il testo argomentativo, queste le tracce:

1) testo tratto da Piers Brendon “gli anni trenta il decennio che sconvolse il mondo”

2) testo tratto da Riccardo Maccioni “rispetto è la parola dell’anno Treccani”

3) testo tratto da Telmo Pievani “un quarto d’era (geologica) di celebrità”

4) Testo tratto da Anna Meldolesi e Chiara lalli “l’indignazione è il motore del mondo social”

Gli anni Trenta e il New Deal sono gli argomenti proposti in una delle sette tracce sottoposte ai maturand. Il testo è tratto da Piers Brendon ‘Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo’ Carocci editore. Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare.