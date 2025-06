Ciclismo: il marsalese Ampola cala il tris alla mediofondo Alcamo-Gibellina

Terza vittoria stagionale per il marsalese Alessandro Ampola della Lo Piccolo Ceramiche-Alphaproject alla mediofondo Alcamo-Gibellina e ritorno, giunta alla sesta edizione, svoltasi domenica 15 giugno. La gara, organizzata dalla Free Bike for Fun del patron Daniele Calvaruso, sotto il patrocinio dell’ASI e del Comune di Alcamo, ha visto al via 80 partenti di tutte le categorie master. Sul percorso vallonato, reso ancora più impegnativo per via delle alte temperature, i corridori si sono dati battaglia fin dai primi chilometri, ma sulla prima vera asperità a seguito del forcing di Fabrizio Sailis del Team Lo Piccolo Ceramiche-Alphaproject, partiva in contropiede un’azione guidata da Ampola Alessandro, Giuseppe Troia e Matteo Salute ai quali si accordava Antony Aloisio (A.S.D. Deviati Cycling). I 4 mantenevano il gruppo distaccato fino ai piedi della salita finale sulla quale è stato irresistibile il passo di Ampola e Troia giunti rispettivamente primo e secondo, terzo staccato di circa un minuto Aloisio. Ancora una volta si è assistito ad una prova corale del Team che ha piazzato 5 atleti nei primi 7 della classifica; si sono classificati 4° Giuseppe Calagna autore di una poderosa scalata finale, 6° Matteo Salute, che faceva parte della fuga, 7° il sempre verde D’Orio Girolamo sempre a proprio agio su questo percorso.