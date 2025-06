Cambio in Giunta, Martinico: “A Marsala Forza Italia resta all’opposizione di Grillo”

Non si arrestano le polemiche relative al cambio in Giunta del sindaco Massimo Grillo. Nella qualità di segretaria comunale di Forza Italia a Marsala, interviene ora – e dopo i comunicati del centrodestra provinciale e regionale unito nonchè di Totò Cuffaro per la DC – Elia Martinico. La consigliera comunale che più volte ha preso le distanze dai suoi stessi colleghi di partito in seno all’Assise Civica (primo fra tutti Enzo Sturiano) ribadisce la posizione del partito che si dice all’opposizione dell’Amministrazione comunale: “Ricordo che Forza Italia ha infatti votato la mozione di sfiducia all’attuale sindaco. I soggetti che ricoprono ruoli all’interno dell’Amministrazione Grillo, che si vorrebbe ricondurre a Forza Italia, sono espressione di posizioni personali non riconducibili al partito. Nelle prossime settimane convocherò la neo segreteria comunale di Forza Italia di Marsala che ratificherà quanto sopra affermato”.