Ancora allerta gialla in Sicilia nelle prossime 24 ore

Maltempo in Sicilia per la giornata di giovedì 19 giugno. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati moderati, specie sulla fascia settentrionale e su parte di quella sud-orientale dell’isola.

Le temperature massime saranno in ulteriore sensibile calo. Per quanto riguarda i venti, non sono previsti fenomeni significativi.