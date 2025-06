Da Trapani a Ibiza con MamaHouse e il sound made in Sicily

Il MamaHouse ideato dal trapanese Filippo Spada nel 2016 e oggi format affermato nella scena musicale siciliana, approda per la prima volta a Ibiza: martedì 8 luglio sarà protagonista di una serata esclusiva al Tantra Ibiza, icona internazionale della nightlife. A far vibrare la consolle gli artisti trapanesi SimonteRizzo, pronti a travolgere il pubblico con il loro sound made in Sicily: un mix coinvolgente di deep groove, house contemporanea e influenze mediterranee, in cui convivono calore siculo, linee ritmiche pulsanti e sofisticate trame elettroniche. Il loro live set promette di trasformare il Tantra in un ponte sonoro tra la Sicilia e il cuore vibrante dell’isola bianca. L’evento si inserisce all’interno della programmazione di “Fiesta Illegal”, format noto per le sue line-up underground e l’attenzione alla qualità artistica. Un contesto perfetto per il debutto internazionale di MamaHouse, che da sempre pone al centro autenticità, ritmo e identità. Il duo, formato da Michele Simonte e Pietro Rizzo vanta collaborazioni con dj nazionali e internazionali e recentemente con gli italiani più conosciuti al mondo, i Meduza. Lo scorso anno hanno partecipato al Green Valley Pop di Trapani catturando l’attenzione del pubblico con la loro musica.