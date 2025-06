Alcamesi illustri, ultimo appuntamento con la figura di Girolamo Caruso

Quarto ed ultimo appuntamento, sabato prossimo, alle 17, presso l’auditorium del Collegio dei Gesuiti, con la rassegna culturale Alcamesi illustri, ideata e organizzata da Dario Cocchiara, Emanuele Cusumano e Andrea Chiarelli. L’alcamese illustre, di cui si parlerà, è l’agronomo Girolamo Caruso (1842/1923), innovatore delle scienze agronomiche, la cui eredità è tutt’oggi di grande valore tanto che Alcamo lo ricorda sia con una strada che con l’omonimo I.T.E.T. Istituto Tecnico Economico Tecnologico. A ricordare la sua figura saranno Felice Pipitone, Pietro Catania, Andrea Chiarelli ed Ernesto Di Lorenzo, a moderare l’incontro sarà Emanuele Cusumano”.

Girolamo Caruso è stato professore di agronomia e direttore dell’Istituto Agrario presso l’Università di Pisa, dove si stabilì in via definitiva; ebbe diversi e importanti incarichi, soprattutto da parte del Governo. Grazie alla sua guida, la Scuola Superiore di Agraria di Pisa diventò uno degli istituti più importanti nel settore e un polo di riferimento per l’agricoltura italiana. La sua attività scientifica è documentata da oltre un centinaio di importanti pubblicazioni, in buona parte inserite negli Atti della Regia Accademia dei Georgofili, e specialmente nella pregevole rivista “L’Agricoltura italiana” da lui fondata nel 1875 e diretta per tutta la vita. Quest’ultimo incontro della Rassegna Alcamesi Illustri, gli altri sono stati a marzo, aprile e maggio ed hanno riguardato mons. Tommaso Papa, il prof. Carlo Cataldo e la prof.ssa Erina Baldassano, nonché il prof. Pietro Calandra e l’Accademia di Studi “Cielo d’Alcamo, ricade all’interno dei Festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli, Patrona della Città. All’iniziativa Alcamesi Illustri ha collaborato l’Associazione Culturale NetHub.