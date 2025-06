Ad Alcamo la prima nazionale di “Missa Papae Ioannis”

La “Missa Papae Ioannis” è stata composta dal compositore Massimiliano Pace su commissione del Comitato Roncalli 24, in occasione del decennale della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, per celebrare il suo straordinario contributo alla Chiesa e all’umanità. La Missa Papae Ioannis, composta per soprano, pianoforte e quattro violoncelli vedrà l’esibizione dell’artista alcamese Luciana Di Bella, e proporrà un’esperienza sonora straordinaria in grado di catturare l’anima e il cuore dell’uditorio.

La prima esecuzione mondiale ha avuto luogo con successo a Londra a settembre 2024 presso St. Peter’s Italian Catholic Church, con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, del Consolato Generale d’Italia a Londra, e della Fondazione Roncalli. Sul palco il soprano Luciana Di Bella, al pianoforte Massimiliano Pace, ai violoncelli Matteo Salizzoni, Evva Miserska, Marina Comas Castineira, Carolina Lòpez Del Nero e Francesco Maria Attardi come voce recitante. Il 5 maggio scorso la Missa Papae Ioannis è stata eseguita con eguale successo a Varsavia; sono previste repliche a Bergamo, Venezia, Sofia, Istanbul e Roma entro la fine del 2025; mentre ora approda ad Alcamo il 18 giugno alle ore 21 e il 19 giugno sarà replicata a Trapani al teatro Ariston.