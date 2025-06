Il Ministro Giuli approda ad Erice per firmare il Protocollo delle Università e visita Custonaci

Si è tenuta oggi, presso l’Aula Dirac dell’Istituto Blackett-San Domenico di Erice, la conferenza con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in visita ufficiale alla Fondazione Ettore Majorana. In apertura si è svolta la firma del protocollo d’intesa con le Università siciliane con un momento di alto profilo dedicato a scienza, cultura e dialogo tra istituzioni. Nel pomeriggio, il Ministro ha partecipato ad altre tappe culturali nel centro storico di Erice, come da programma per poi spostarsi a Custonaci, che ha avviato l’iter per il riconoscimento Unesco delle proprie bellezze.

In particolare in mattinata il Ministro ha visitato il Santuario Maria SS di Custonaci. Ad attenderlo, oltre al primo cittadino Fabrizio Fonte, c’erano i componenti dell’Amministrazione comunale, l’Arciprete Don Antonio Peraino e il deputato di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica. Il Ministro si è detto “molto colpito dalla bellezza della sacra Icona e dall’espressione architettonica del Santuario”. “La presenza del Ministro a Custonaci – sottolinea Fabrizio Fonte – conferma il percorso intrapreso in questi anni nel tentativo di affermare la realtà custonacese dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Il nostro obiettivo è, infatti, di trasformare la straordinaria ricchezza storica, paesaggistica e ambientale della città in un motore di crescita sostenibile, capace di generare opportunità per i cittadini, attrarre investimenti e rendere Custonaci un modello di sviluppo basato sulla valorizzazione del proprio patrimonio”.