Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita ad Erice

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sarà in visita ad Erice nella giornata di domani, mercoledì 11 giugno. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Ettore Majorana. «Quella di mercoledì sarà una giornata straordinaria per Erice e per tutta la comunità scientifica – afferma Daniela Toscano, sindaca di Erice -. Un momento di valore per il mondo della ricerca, per il sistema universitario siciliano e per l’intero territorio. La presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, conferma il valore strategico e culturale della Fondazione Ettore Majorana, che da oltre sessant’anni è un punto di riferimento internazionale per il dialogo tra scienza, etica e società. Come Comune di Erice, siamo orgogliosi di poter partecipare a questa iniziativa e rinnoviamo il nostro pieno sostegno a ogni azione che favorisca la valorizzazione culturale del nostro territorio. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al dott. Lorenzo Zichichi per il suo impegno costante nel portare avanti con visione, rigore e passione il lavoro avviato dal padre, il prof. Antonino Zichichi, e per aver reso possibile questo importante momento di incontro tra istituzioni, università e cittadini».

Programma della giornata:

Ore 12.00 – Aula P.A.M. Dirac (Istituto Blackett-San Domenico)

Presentazione del protocollo d’intesa tra la Fondazione Ettore Majorana e le Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna.

Presentazione del protocollo d’intesa tra la Fondazione Ettore Majorana e le Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna. Ore 17.00 – Castello di Venere

Riapertura ufficiale del sito archeologico, recentemente restaurato dalla Regione Siciliana.

Riapertura ufficiale del sito archeologico, recentemente restaurato dalla Regione Siciliana. Ore 18.00 – Istituto Wigner-San Francesco

Inaugurazione di tre mostre curate dalla Fondazione: “I Troiani di Sicilia. Le donne elime dee e casalinghe” Esposizione pop-art dell’artista Philip Colbert “Stelle, costellazioni e oroscopi”, a cura del Prof. Antonino Zichichi.

Inaugurazione di tre mostre curate dalla Fondazione: Ore 18.45 – Visita della mostra “Niki Berlinguer, la signora degli arazzi” nella chiesa di San Pietro, nel museo Cordici e visita al Real Duomo.

· Ore 20.00 – Istituto Wigner-San Francesco

Breve concerto per pianoforte del giovane virtuoso, Pyotr Akulov.