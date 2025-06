Venerdì 13 giugno alle 18, presso l’ex oratorio del Collegio dei Gesuiti, ci sarà la presentazione del libro “Il Liberty nella Sicilia dei Florio” di Francesco Melia e Gaetano Palazzolo (edizione Il Pozzo di Giacobbe). Dopo i saluti istituzionali, gli autori dialogheranno con l’assessore alla cultura Donatella Bonanno. “Il Liberty nella Sicilia dei Florio”, racconta la cultura architettonica siciliana tra ottocento e novecento nel mondo aristocratico e borghese. E’ la “casa” la protagonista di questo libro, vista come chiave per capire l’innesto borghese nel mondo della vecchia aristocrazia siciliana. La borghesia dell’isola sarà la reale committente dello stile Liberty, che trova la massima espressione nelle residenze dei Florio e delle famiglie legate agli stessi. È un periodo storico “di grazia” per la Sicilia, dove fra Otto e Novecento lo spirito imprenditoriale si affianca alla vecchia economia dell’isola, generando un patrimonio artistico e culturale di grande significato.

Francesco Melia, dottorando di ricerca in storia del collezionismo presso l’università di Palermo, è docente di latino e greco presso il liceo classico “Cielo D’Alcamo” di Alcamo. Storico dell’arte di professione, il suo campo di indagine riguarda la committenza artistica e la storia del collezionismo. È stato consulente storico per la casa editrice Edizioni Nord per il romanzo L’inverno dei leoni di Stefania Auci e per la serie televisiva I leoni di Sicilia della RAI. Gaetano Palazzolo è dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici presso la Facoltà di Architettura di Palermo. Ha coltivato interessi di ricerca rivolti alla storia dell’architettura nella stagione di passaggio tra l’Eclettismo storicista e il Liberty. Insegna Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico “Giuseppe Ferro” di Alcamo.