Alcamo dice “no” alle guerre, esposto uno striscione in Comune

La città di Alcamo scende in piazza per dire no alle guerre a Gaza e in Ucraina, che stanno mietendo migliaia di vittime: sindaco, assessore e consiglio comunale hanno esposto uno striscione. Il messaggio è chiaro: “Salvate i bambini della guerre. Cessate il fuoco”. “Fermiamo le guerre – ha commentato il sindaco Domenico Surdi -. Con questo sentimento nel cuore abbiamo voluto dare un piccolo segnale anche dal Comune di Alcamo insieme alle forze dell’intero consiglio comunale. Il genocidio in atto a Gaza e la guerra in Ucraina sono il fallimento dell’umanità. Basta massacri, basta armi. Pace, pace, pace!”. Lo stesso striscione è stato poi esposto nel balcone prospiciente la stanza del sindaco di Alcamo, al primo piano.

A più di 10 mesi dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, le due Nazioni contano più di 100mila vittime tra morti e feriti, secondo le stime. A Gaza è strage umanitaria. I bombardamenti israeliani hanno causato oltre 40.000 morti (oltre 13.000 sono bambini) e oltre 92.000 feriti secondo il Ministero della Sanità palestinese, che si vanno a sommare alle oltre 1.500 vittime israeliane.