Movida, sicurezza stradale e incendi: riunione in prefettura tra istituzioni e forze dell’ordine

Nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Trapani si è tenuta una riunione della Conferenza Permanente, presieduta dal Prefetto, Daniela Lupo, al fine di verificare le misure in atto e da intraprendersi in vista dell’imminente stagione estiva per una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericoli per l’ordine e la sicurezza o per la incolumità pubblica e privata.

Il Prefetto ha posto l’accento sulla necessità di porre in essere tutte le azioni atte a mitigare i rischi per la pubblica e privata incolumità e sull’importanza di garantire l’efficace coordinamento di tutte le componenti istituzionali coinvolte, anche al fine di assicurare la migliore fruibilità delle preziose risorse turistiche della provincia, foriere di ricchezza e sviluppo per il territorio.

Nell’occasione, sono state affrontate le questioni inerenti i sistemi di videosorveglianza presenti nei Comuni della provincia, le misure di vigilanza attive o da attivarsi per il controllo del territorio nelle zone della cosiddetta movida, le criticità connesse alla viabilità provinciale, la prevenzione degli incendi boschivi.

L’attenzione si è, in particolar modo, focalizzata sull’importanza di garantire l’interconnessione tra le varie sale operative e sulla necessità di implementare le risorse in campo, soprattutto nelle zone a maggiore vocazione turistica. Al riguardo, dal prossimo 15 giugno, militari dell’operazione “strade sicure” verranno impiegati a supporto dei servizi straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio.

Il Prefetto ha garantito la propria disponibilità a favorire il dialogo ed il confronto fra le istituzioni, ribadendo la necessità di attuare ogni sforzo necessario nell’ottica di garantire i migliori servizi possibili a cittadini e turisti.

Alla seduta hanno partecipato, il Questore, i Comandanti Provinciali dell’Arma e della Guardia di Finanza, il Comandante del 4^ reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, responsabile del progetto “strade sicure”, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Direttore dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, il Dirigente della Protezione Civile Regionale, il Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Trapani, la Capitaneria di Porto, il rappresentante del Libero Consorzio Comunale, i Sindaci dei Comuni della provincia di Trapani e i Comandanti delle Polizia Locali, il referente di A.R.P.A. Trapani, i tecnici di ANAS.