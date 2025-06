Alcamo: incendio in due appartamenti, sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco

Cinque squadre operative, con 16 unità e 8 automezzi, sono intervenute nel Comune di Alcamo, al civico 34 di via Giacomo Puccini, per un incendio sviluppatosi in due appartamenti, siti al 3° piano di un edificio di civile abitazione.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alcamo, fumo e fiamme fuoriuscivano dalle finestre dei due appartamenti, totalmente avvolti dalle fiamme. Prontamente il personale di Vigili del Fuoco, munito di autoprotettori e di tutti i dispositivi di protezione individuali, ha avviato lo spegnimento delle fiamme, e dall’esterno, attraverso l’utilizzo dell’autoscala, giunta sul posto unitamente ad un’altra squadra, provenienti entrambi dalla sede centrale di Trapani.

Dopo circa due ore e mezzo di duro lavoro, la squadra di Mazara del Vallo, anch’essa giunta sul posto, si è occupata del minuto spegnimento degli ultimi focolai rimasti, provvedendo al successivo smassamento delle masserizie e alla rimozione degli infissi e dei vetri rimasti pericolanti verso strada.



Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Alcamo, presenti sul posto.

Durante le operazioni di spegnimento due vigili del fuoco hanno avuto dei malori a causa delle elevate temperature e prontamente sono stati accompagnati dal personale del 118, presente sul posto, presso l’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo.

A causa dell’elevato cimento termico è avvenuto il crollo parziale dell’intonaco delle pareti, dei laterizi, delle pignatte e dei travetti dei solai, ivi compreso il lucernaio di vetro del vano scala, nonché è avvenuta la fusione dell’intero impianto elettrico.

Per tali motivi i due appartamenti devono ritenersi inagibili.

Complessivamente le persone evacuate dall’intero immobile sono state pari ad 8 unità; di tale operazione è stata interessata la Polizia Locale presente sul posto, al fine di assicurare eventuale sistemazione logistica.