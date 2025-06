“Una città che cresce: no al razzismo e all’esclusione”. Celebrata la Festa dell’Europa

Il Liceo Pascasino ha dato il via a un’importante attività didattica dedicata all’Unione Europea, alla sua storia, istituzioni e valori fondanti. Il progetto, dal titolo “Una città che cresce: no al razzismo e all’esclusione” si è inserito nell’ambito della Festa dell’Europa. Promosso dalla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Mazara del Vallo, il percorso è stato coordinato dall’opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e dall’associazione Cercasi un fine APS. Due le fasi: un ciclo di incontri formativi e un viaggio d’istruzione a Bruxelles. Gli incontri di formazione si sono svolti presso gli studi televisivi di LaTr3, un venerdì al mese. Le attività previste sono rientrate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), per un totale di circa 30 ore. Il primo incontro si è tenuto il 9 maggio 2025, in occasione della Giornata dell’Europa, presso il Liceo Pascasino. La lezione è stata tenuta dal professore Antonino Sammartano, alla presenza di Don Francesco Fiorino. L’incontro ha rappresentato un momento introduttivo per gli studenti che hanno partecipato al viaggio d’istruzione, dal 12 al 15 maggio, accompagnati dai docenti Antonia Tantaro, Antonino Sammartano, Vincenza Alestra, offrendo un inquadramento culturale e civico utile a vivere con consapevolezza l’esperienza europea. Il Liceo Pascasino, con questa iniziativa, conferma il proprio impegno nella promozione di una cittadinanza attiva, contrastando ogni forma di razzismo ed esclusione.

Celeste Belsito – Soave Bongiorno – Serena D’Alberti – Elisa Marino – Arianna Sandri – Desirè Valenti – Flavia Raia

PascaNews è una pagina all’interno del cartaceo “Marsala C’è”. I contenuti sono realizzati interamente dagli studenti del liceo Pascasino di Marsala.