Alcamo in festa per Maria SS dei Miracoli, Nina Zilli in concerto

Ad Alcamo, nell’ambito dei festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli, venerdì 20 giugno alle 22:30 in piazza della Repubblica, si terrà il concerto dell’artista Nina Zilli, organizzato dal Comune in collaborazione con Marcello Cannizzo Agency e la Gianfaby Production. Una cantante con una spiccata vocazione all’esibizione live, ottimo senso del palco ed una predisposizione al contatto con il pubblico, caratteristiche indispensabili per trasformare la musica dal vivo in emozione. “Un appuntamento da non mancare quello con la cantante e artista Nina Zilli che – dichiara il sindaco Domenico Surdi – con la sua carica travolgente, siamo certi conquisterà la nostra Piazza. Il concerto del 20 giugno è uno degli appuntamenti più sentiti ed attesi della Festa, un momento musicale sempre per onorare la nostra Patrona”.

Nina Zilli è un tornado, un vulcano, un’innamorata della musica che ti inchioda con le sue passioni e fantasie; ha lasciato presto l’Italia per l’Irlanda e gli Stati Uniti, dove la spingevano i sogni e le fantasie. Nina è partita dalla musica anni 70 “per arrivare al soul, il pop rock dei primi 60”, incrociato con Mina e Celentano e con la Giamaica che le fa battere forte il cuore. Nel 2001 ha fondato un complesso, Chiara & Gliscuri, un inno alla musica rocksteady, prendendo dai repertori più diversi, da Madonna ai Metallica, dalla Giamaica vera a una di fantasia. Da quell’esperienza è nata la collaborazione con i Franziska, con cui gira l’Europa cantando reggae in inglese e patois. Ma Nina ha tempo e voglie anche per scrivere canzoni e per proporsi come solista. Nel 2009 dal suo cilindro Nina Zilli ha estratto sei brani fra cui il singolo ‘50mila’ è stato scelto da Ferzan Ozpetek per il film – Mine Vaganti (2010).

Negli anni ha partecipato a svariate edizioni del Festival di Sanremo e preso parte a tante trasmissioni televisive; nel 2019 Nina pubblica il suo primo libro “Dream City” (Rizzoli) dove esordisce come illustratrice e sognatrice, “Dream City” è il racconto della città dei sogni di Nina, tra l’amore per la musica e quello per il disegno. Dopo il concerto seguirà lo spettacolo di giochi piromusicali al Castello dei Conti di Modica.