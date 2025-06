Veglia di Pentecoste per la pace ad Alcamo e a Trapani

In occasione della solennità di Pentecoste, la grande festa cristiana che 50 giorni dopo la Pasqua celebra la discesa dello Spirito Santo sui discepoli e la Chiesa nascente, oggi, 7 giugno, si terranno in Diocesi due veglie di preghiera per invocare il dono dello Spirito e come sollecitato dai vescovi italiani, in unità corale con tutte le Chiese in Italia, “per implorare da Dio il dono di una pace piena e a ricucire i vincoli di fraternità tra le nazioni” in questo momento drammatico. Per il vicariato di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi-Segesta la veglia si terrà presso la Chiesa Madre di Alcamo con inizio alle ore 20.30 e sarà presieduta dal vicario don Franco Finazzo. Per gli altri centri della Diocesi la veglia si terrà sempre alle ore 20.30 presso la Cattedrale “San Lorenzo” a Trapani e sarà presieduta dal vicario generale don Alberto Genovese.