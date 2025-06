A Trapani eletta la baby sindaca Vittoria Nacci: le istituzioni viste dai più piccoli

Con la voce ancora emozionata e lo sguardo deciso, Vittoria Nacci, npote del compianto Luigi Nacci, ha pronunciato le sue prime parole da baby sindaca, dopo essere stata eletta con 10 preferenze su 24 voti nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi a Palazzo Cavarretta. La sua elezione, frutto di un percorso partecipato e sentito, segna l’avvio del primo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Trapani. “Per prima cosa vorrei ringraziare tutti gli studenti qui presenti che mi hanno dimostrato la loro fiducia votandomi – ha dichiarato la neoeletta – e prometto di essere il più possibile all’altezza della situazione”. Vittoria, candidata della lista “Tutta la scuola è qua”, ha raccontato di aver accettato con entusiasmo la proposta di candidarsi, anche per un legame personale: “Sin da piccolina ho sempre osservato mio nonno Luigi Nacci impegnato in politica. È anche grazie a lui che oggi sono qui”.

Nel suo discorso, la baby sindaca ha promesso impegno e ascolto: «Mi farò da portavoce dei progetti che ci stanno più a cuore, come quello di rendere la scuola più aperta alle attività impegnate nel sociale e quello per amare e rispettare di più la nostra città». Il suo è un messaggio di partecipazione e responsabilità, in linea con lo spirito del progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e coordinato dai servizi sociali. Al suo fianco ci saranno Diego Corvino, eletto baby vicesindaco per la lista “Trapani guarda il futuro dei ragazzi e delle ragazze”, e Armando José Calvino, presidente del baby Consiglio, anch’egli della lista “Tutta la scuola è qua”. Kim Montalbano, invece, della lista “Cresciamo insieme con nuove idee”, sarà la baby vicepresidente. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Virzì e il presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo, che hanno assistito con entusiasmo a una giornata definita da tutti come “speciale”. “Ho visto 25 ragazze e ragazzi attenti, preparati – ha detto il sindaco Tranchida – hanno capito che non si tratta solo di un gioco. Un’amministrazione che si prende cura dei più piccoli è un’amministrazione che vuole una città davvero grande, non solo in termini di territorio, ma per i valori e i servizi che sa offrire ai suoi cittadini, a partire da quelli più giovani”.

L’assessore Virzì ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: “È stato emozionante vedere i ragazzi presentare le loro liste e i programmi. Questo progetto si ispira all’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, che promuove la partecipazione dei più piccoli alla vita pubblica”. Infine, anche il presidente del Consiglio comunale Mazzeo ha rivolto parole d’incoraggiamento ai neoeletti: “Il Consiglio dei Ragazzi è un laboratorio di democrazia. Il vostro entusiasmo potrà diventare un esempio anche per noi adulti”. Con entusiasmo, spirito di collaborazione e tanta voglia di imparare, i giovani consiglieri si preparano ora a iniziare un percorso che li vedrà protagonisti nel proporre idee e progetti per la città. Un primo passo verso una Trapani che guarda davvero al futuro, cominciando dai più piccoli.