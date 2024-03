I medici trapanesi piangono il dottor Luigi Nacci, anche presidente del Consiglio comunale di Erice

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trapani, dottor Vito Barraco, e tutto il Consiglio Direttivo dell’Ordine, sono affranti per la prematura scomparsa di un collega molto apprezzato sia dal punto di vista umano che professionale: Luigi Nacci, internista, medico di medicina generale. Il dottor Nacci fu anche consigliere dell’Ordine dei Medici di Trapani e contribuì all’affermazione di quei principi etici e morali che questo Ente si prefigge da sempre nel pieno rispetto della professione medica.

“La morte dell’amico e collega Luigi Nacci – dichiara il presidente dell’Ordine, Vito Barraco – lascia un vuoto incolmabile in ognuno di quelli che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato la sensibilità e la dedizione alla professione. Sempre pronto a sostenere, anche con una buona parola, i tanti pazienti che hanno affollato il suo studio medico. Ai familiari tutti vanno le nostre sentite condoglianze“. I funerali del dottor Luigi Nacci si terranno domani, mercoledì 27 marzo, presso la Chiesa di San Michele in territorio di Casa Santa-Erice.

Nacci era anche il presidente del Consiglio comunale di Erice. Figura di spicco della politica cittadina, più volte eletto consigliere comunale, nel tempo ha anche ricoperto la carica di vice sindaco durante l’amministrazione Sanges. «Luigi – commenta la sindaca Daniela Toscano – è stato un uomo per bene al servizio delle istituzioni. Durante la sua attività politica ha sempre dimostrato un profondo legame con la comunità ericina e con la Città di Erice di cui si è preso cura come ha fatto coi propri pazienti. La sua passione per il bene comune ed il suo instancabile impegno, portati avanti anche nei momenti più duri e bui dell’ultima battaglia che ha combattuto con coraggio e determinazione, non potranno mai essere dimenticati. Ma Luigi sarà ricordato non soltanto per il suo ruolo istituzionale. Col passare degli anni, infatti, è divenuto un amico ed un punto di riferimento per tutti noi, sia politico che umano, e resteranno per sempre l’insegnamento che ci ha dato ed un vuoto incancellabile. In questo momento di profondo dolore e lutto il pensiero di tutti noi va alla famiglia che stringiamo in un simbolico abbraccio ed a cui vanno le condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità ericina, dell’amministrazione e dei dipendenti comunali».

La vice presidente del Consiglio comunale Assunta Aiello esprime a nome dell’Assise Civica, il suo cordoglio: «A nome dell’intero Consiglio comunale e mio personale, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro Presidente del Consiglio Comunale Dott. Luigi Nacci. Cittadino esemplare, da sempre impegnato in battaglie condotte con profondo senso civico e morale, Nacci è stato un punto di riferimento per gli ericini e lascia un’impronta indelebile nella memoria storica della nostra Città. Un uomo che ha vissuto sempre con passione e grinta ogni momento della sua vita politica per salvaguardare, fattivamente nel passato e con i racconti nel presente, quegli ideali di democrazia e libertà che sono stati cardini fondamentali della sua vita.

Permeato da una grande passione politica, passione che lo ha portato a dedicare una buona parte della sua vita all’impegno verso i cittadini e la nostra comunità. Ricordiamo con grande affetto il suo modo di porsi cordiale, la sua eleganza e la disponibilità a confrontare le sue idee ascoltando con rispetto le opinioni del prossimo. Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo. In sensi delle più sentite condoglianze giungano alla moglie e a tutti i cari di Luigi Nacci».