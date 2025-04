“La piazzetta del Comando di Polizia Municipale di Marsala in totale abbandono”￼

La piazzetta in via Dante Alighieri, che precisamente si trova di fronte al comando della Polizia Municipale, versa ormai da anni in condizioni di totale abbandono, degrado, erba incolta, siringhe e sporcizia. “Non si è mai provveduto a ripulirla e pensare ad un progetto per renderla un’area dedicata allo sgambamento per gli amici a 4 zampe, così da delimitarla con una recinzione e fornire un controllo costante della zona, con l’obbligo dei proprietari dei cani di munirsi di paletta e sacchetto per la rimozione degli escrementi, affidandola magari ad un’associazione”, afferma Rossella De Vita che ha sollevato il problema. Tale intervento determinerebbe l’importanza di un miglioramento della qualità dello spazio pubblico e di offrire luoghi dedicati agli amici animali, oltre che punto di ritrovo per la cittadinanza.